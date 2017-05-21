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بالفيديو.. التموين عن معرض أهلا رمضان: «بنبيع بالخسارة»

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بالفيديو.. التموين عن معرض أهلا رمضان: «بنبيع بالخسارة» بالفيديو.. التموين عن معرض أهلا رمضان: «بنبيع بالخسارة»

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إنه سيتم طرح السلع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان، "هنبيع بالخسارة عشان رمضان".

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"خارج العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة"، "بنخسر في كيلو الدواجن 2 جنيه؛ لتوازن العرض مع الطلب، والسيطرة على الأسعار ودفعها للانخفاض إن أمكن الفترة المقبلة".

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وتابع: "سيتم طرح كيلو السكر بسعر دون الـ9 جنيهات، والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيهًا"، مؤكدًا أن الدولة تحاول التخفيف على المواطن هذه المرحلة الصعبة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي الهام.

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التحرير

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