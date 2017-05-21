بالفيديو.. التموين عن معرض أهلا رمضان: «بنبيع بالخسارة»

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم طرح السلع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان، "هنبيع بالخسارة عشان رمضان".

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"خارج العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة"، "بنخسر في كيلو الدواجن 2 جنيه؛ لتوازن العرض مع الطلب، والسيطرة على الأسعار ودفعها للانخفاض إن أمكن الفترة المقبلة".

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وتابع: "سيتم طرح كيلو السكر بسعر دون الـ9 جنيهات، والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيهًا"، مؤكدًا أن الدولة تحاول التخفيف على المواطن هذه المرحلة الصعبة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي الهام.