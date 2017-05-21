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بالفيديو.. الجندي: «يسلم لسانك يا ريس»

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بالفيديو.. الجندي: «يسلم لسانك يا ريس» بالفيديو.. الجندي: «يسلم لسانك يا ريس»

التحرير

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أشاد الداعية الإسلامي، خالد الجندي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح ، في مؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض، قائلًا: "يسلم لسانك يا ريس"، مؤكدا أن كلمته كانت في منتهى الوضوح والصرامة.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة"" : "ربنا ينصرك وينصر  والعالم في مواجهة خفافيش الظلام الذين يبيحون دماء الأبرياء".

وتابع: "العناصر الأربعة لمواجهة الإرهاب هي خلاصة مكافحة الإرهاب، الذي لا تملكه الدول فقط، بل الأفراد يواجهون الإرهاب أيضا، فكل من يمول ويدرب ويساعد ويشجع ويفتي جميعهم إرهابيون".

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واستكمل: "إصلاح الخطاب الديني قضية مصير، ربنا ينصر مصر في مواجهة الإرهاب".

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التحرير

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