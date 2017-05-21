مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالقليوبية

بنها - أ ش أ:

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق خط 12 بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثامين لمستشفى القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد إخطارا بانقلاب سيارة بترعة على طريق خط 12 بنها – القناطر، فانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قادمة من بنها اتجاه القناطر وأمام قرية بهادة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ؛ مما أدى إلى انقلابها وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، وتم نقلهم إلى مستشفى القناطر العام، وحرر محضر بالواقعة.​