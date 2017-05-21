إلغاء امتحانات طلاب نفذوا أعمال تخريبية بمدرسة في السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

عاقب عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، خمسة طلاب في الشهادة الإعدادية بإلغاء امتحاناتهم وحرمانهم من أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، لتحريضهم على أعمال تخريب شهدتها المدرسة، وتضمنت إحراق أدوات مدرسية وأثاث.

وكان مراقبو الامتحانات بمدرسة المستقبل الإعدادية بنين رصدوا الثلاثاء الماضي واقعة شغب داخل المدرسة تورط فيها عدد من الطلاب الذين أشعلوا النيران في بعض الأثاث المدرسي والكتب والأوراق التي تصادف وجودها قرب اللجنة الامتحانية، وكسروا أبواب غرف المكتبة والإخصائي الاجتماعي والتربية الفنية وغرفة هيئة التدريس.

ولم يتمكن أعضاء اللجنة من السيطرة على الموقف فاستغاثوا بالشرطة، التي حررت بالواقعة محضرًا حمل الرقم 4006 بتاريخ 16 مايو جنح فيصل جنح فيصل.

وانتهت التحقيقات إلى أن الطلاب الخمسة المعاقبين حرضوا زملائهم على أعمال التخريب، واشتركوا معهم في الإضرار بالمدرسة.

ومن جانبه، قال وكيل التربية والتعليم إن الطلاب، وهم: عمرو ناصر يوسف، ومازن ناصر عبد العزيز، وغريب عبد الرحمن غريب محمد، ويحيى عبد النعيم عبد الباسط، وأندرو ممدوح بخيت، طبق عليهم القرار رقم 500 لسنة 2014 الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك حرصًا على قدسية المؤسسة التعليمية من أي عبث ينالها، وحفاظًا على سلامة وأمن أعضاء اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن قرار الحرمان جاء رسالة لكل طالب تسول له نفسه الاعتداء على معلمه أو مدرسته أو الكتاب المدرسي، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في ردع أي متجاوز.