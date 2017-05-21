أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة تدين الإرهاب

Google+ Print
رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة تدين الإرهاب رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة تدين الإرهاب

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق

الرياض - (أ ش أ):
قال رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية جاءت في وقت مثالي، وإن العالم يجب أن يتذكر أن الأمم المسلمة الحاضرة بالكامل في القمة تدين الإرهاب والتطرف، مضيفًا: "لا شك بأننا نقف جميعًا مع المجتمع الدولي من أجل التخلص من هذه الظاهرة العالمية".

وشدد عبد الرزاق - في كلمته أمام القمة - على أن بلاده تدعم جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، قائلاً: "إن إيران يجب أن تتجنب أي عمل يُرى أنه تدخل في الشؤون الداخلية لدول جوارها، وهذا من أجل وحدة الأمة الإسلامية".

وأعرب عن خالص شكره لاستضافة المملكة العربية القمة العربية الإسلامية الأمريكية، معربًا كذلك عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد على التواصل معنا لتأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع العالم العربي لمحاربة العنف والإرهاب العالمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر