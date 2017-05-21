بالصور.. الزمالك كامل العدد في مران اليوم

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بالملعب الفرعي للطيب المهيري بصفاقسي، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران خوض جميع اللاعبين التدريبات، حيث أدى الفريق تدريباته كامل العدد بعد انتظام الثنائي إبراهيم صلاح ومحمود حمدي "الونش" بعد حضورهما من القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب انتهاء أزمة التجنيد الخاصة بهما.

كما أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" التدريبات مع الفريق بعد أن أدى أمس مران استشفائي بسبب إصابته بجرح قطعي في الشفاه خلال مباراة الزمالك ووادي دجلة.