إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش المران الأول بالملعب الفرعي للطيب المهيري بصفاقسي، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المواجهة لتحقيق الفوز الثاني وقطع خطوة نحو التأهل لربع النهائي في البطولة القارية، مؤكدًا على أن الجميع قادر على تقديم الأفضل في التدريبات لضمان التواجد في التشكيل الأساسي للمواجهة.

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وخاض الفريق المران بالجري حول الملعب، وتم تقسيم الفريق على مجموعتين، بالإضافة إلى مجموعة حراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، ثم أدى الفريق تدريبات بدنية مع مدرب الأحمال.