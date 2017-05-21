«فيراري» تسيطر على «أستون مارتن».. قريبًا

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كشفت تقارير إعلامية أن شركة "فيراري" الإيطالية قد تتمكن من السيطرة والاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم نظيرتها البريطانية "أستون مارتن".

وحسب موقع "أوتو بلوج"، فإن "فيراري" قد تدخل بشكل مباشر لشراء حصة من أسهم الشركة البريطانية خلال الاكتتاب الذي ستشهده بورصة لندن قريبًا.

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وتعكف الشركة الإيطالية على توسيع رقعة إنتاجها وانتشارها التسويقي، ضمن خطة طويلة متوسطة المدى لاستعادة القدرة على المنافسة بشكل أساسي داخل الأسواق العالمية.

وتعاني شركة "فيراري" من هبوط واضح في معدلات التوزيع والبيع، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي الشركة لتبني سياسة تسويقية أكثر شمولًا خلال الفترة الماضية.