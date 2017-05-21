«الليجا»| أتلتيكو يحسم مقعده بدوري الأبطال.. وفياريال إلى الدوري الأوروبي

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تغلب فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره فريق أتلتيكو بيلباو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب فيسنتي كالديرون، في إطار الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

سجل توريس هدفي لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ8 والـ11، وسجل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة الـ83 بينما سجل ويليامس هدف الضيوف في الدقيقة الـ71.

بهذه النتيجة يحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز الـ3 برصيد 78 نقطة، ليتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يظل بلباو في المركز الـ7 برصيد 63 نقطة.

وفي نفس الجولة تغلب فريق فياريال على مضيفة فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ميستايا.

تقدم سولدادو للضيوف في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، قبل أن يدرك ناني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ54، وفي الدقيقة الـ58 سجل تريجيروس الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يضيف سانسوني الهدف الثالث للغوصات الصفراء.

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بهذه النتيجة يحتل فريق فيالريال المركز الـ5 برصيد 67 نقطة، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما جاء فالنسيا في المركز الـ12 برصيد 46 نقطة.

كما تعادل فريقي سيلتا فيجو وريال سوسيداد إيجابيًا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بالايدوس، في الجولة الأخيرة من الليجا.

افتتح إسباس التسجيل لسيلتا في الدقيقة الـ54 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك اويارزابال التعادل للضيوف في الدقيقة الـ82، وفي الدقيقة الـ90 سجل هولساجر هدف أصحاب الأرض الثاني، قبل أن يسجل لوبيز التعادل لسوسيداد في الدقيقة الـ94.

بهذه النتيجة يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الـ6 برصيد 64 نقطة، ليتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي، بينما بقي سيلتا فيجو في المركز الـ13 برصيد 45 نقطة.