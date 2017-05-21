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الديهي: السيسي كشف الدول الداعمة للإرهاب.. «كلامه كرباج»

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الديهي: السيسي كشف الدول الداعمة للإرهاب.. «كلامه كرباج» الديهي: السيسي كشف الدول الداعمة للإرهاب.. «كلامه كرباج»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصريين كثيرين لا يدركون قيمة بلدهم، متابعًا: "الأجانب بتبيع اللي قصادها واللي وراها علشان يشوفوا ، وإحنا لانعطي لمصر قدرها".

وتابع الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ، في كلمته بالقمة الإسلامية الأمريكية، اليوم الأحد، أشاد بالحضارة المصرية العريقة، منوهًا بأن كلمات ترامب أثلجت قلوب المصريين، واصفًا كلمات الرئيس عبد الفتاح في القمة أيضًا، بـ"كرباج" للمختبئين خلف عبارات دبلوماسية.

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وتابع: "الخونة الذين يعيشون في الخارج وينتقدون ويسبون مصر هم (ولاد حرام)"، موضحا أن كلمات الرئيس كانت أكثر أنواع النقد بوضوح لا تحتمل الجدل، وأشار إلى أن السيسي كشف اليوم عن الدول الداعمة للإرهاب في أقوى هجوم من رئيس دولة في مواجهة الإرهاب. 

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التحرير

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