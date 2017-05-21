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التعليم: تحرير 3 محاضر غش لطلاب بـ«العامرية الصناعية» والتحقيق مع المراقبين

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التعليم: تحرير 3 محاضر غش لطلاب بـ«العامرية الصناعية» والتحقيق مع المراقبين التعليم: تحرير 3 محاضر غش لطلاب بـ«العامرية الصناعية» والتحقيق مع المراقبين

التحرير

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تفقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية اليوم الأحد بمدرسة المسيري الصناعية في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، استجابةً للشكاوى التى تلقاها أمس للتضرر من العملية الامتحانية بها.

وخلال الجولة، اتخذ الجيوشي إجراءات مشددة، حيث تم تحرير 3 محاضر غش لبعض الطلاب، لضبط أجهزة محمول معهم، وآخرين تم ضبط سماعات بلوتوث معهم.

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وأحال الجيوشى ملاحظى اللجان التى ضبطت فيها أجهزة الموبايل للتحقيق، وأمر باستبدالهم على الفور، كما استبعد ملاحظى إحدى لجان المدرسة؛ لسماحهم بوجود "ملزمة" للغش في لجنة التربية الدينية.

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التحرير

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