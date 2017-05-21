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وزير الإسكان: توجيهات السيسي لها مردود إيجابي علي أرض الواقع

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وزير الإسكان: توجيهات السيسي لها مردود إيجابي علي أرض الواقع وزير الإسكان: توجيهات السيسي لها مردود إيجابي علي أرض الواقع

التحرير

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قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح ، بتوجيه الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، سيكون لها مردود إيجابى على أرض الواقع، يتمثل فى تخفيف العبء على موازنة وزارة الإسكان، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات والإنتهاء من المتوقف العمل فيها، خاصة مشروعات الصرف الصحى.

وجاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والى، والتي ناقشت الموازنة العامة للعام المالي - 2017 / 2018 فيما يخص قطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدراسات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارةالإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وذلك فى وجود ممثلين من جميع القطاعات الثالثة، ووزارتى المالية والتخطيط.

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التحرير

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