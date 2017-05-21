«تشريعية النواب» تؤجل نظر قوانين إهانة «الرئيس والبرلمان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، وذلك لمزيد من الدراسة على أن يحدد فى إجتماع لاحق البدء فى المناقشة.

وجاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث شهد الإجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذه الجامعات.

شاهد أيضا

فى سياق أخر شهد الإجتماع ضرورة التأكيد على الإنتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الحكومة وافقت على القانون، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وستم إرساله لمجلس النواب قريبا.

وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم إلتزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى حضور المتهمين فى المحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى تطبيق القانون ضرورة خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من قبل نواب البرلمان.