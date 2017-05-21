«دفاع البرلمان»: 178 مليون جنيه زيادة في موازنة وزارة الداخلية

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تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى اجتماعها غدا، برئاسة النائب كمال عامر، مشروع موازنة العام المالى 2017-2018 فيما يخص وزارة الداخلية وقطاعاتها.

وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام الوزارة، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9 مليار جنيه و231 مليون، مقابل 9 مليار و53 مليون فى العام المالى الحالى 2016-2017 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.

وتوزع المصروفات في العام المالي الجديد، علي عدد من البنود في مقدمتها 53 مليون و540 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، مقابل 52 مليون و120 ألف جنية بالعام الحالي، بزيادة قدرها مليون و42 ألف جنيه، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بمبلغ 220 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 73 مليون جنيه.

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وبلغ إجمالي المُقدر للإيرادات بالعام المالي الجديد، نحو 287 مليون و476 ألف جنيه مقابل معتمد للعام الحالى 2016-2017، بلغ نحو 279 مليون و180 ألف جنيه بزيادة تقدر بنحو 8 مليون و299 ألف، فيما يبلغ إجمالي الموارد 9 مليار و231 مليون مقابل 9 مليار و53 مليون العام الحالي.

ووفقا لمشروع موازنة ديوان الوزارة، فهناك زيادة في العجز المقدر بالعام المالي الجديد والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن المعتمد لعام 2016-2017 والبالغ نحو 8 مليارات جنيه و774 مليون.