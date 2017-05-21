مدبولي: محدود الدخل لن يتأثر بزيادة أسعار المياه الجديدة

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قال الدكتور مصطفى، مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن قرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الخاص بفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو المقبل، قائلا: "اطمئن المواطنين أن الشرائح الثلاثة الأولى ستظل تحظى بالدعم كما هو ولن يتأثر محدودى الدخل بهذا القرار".

وأضاف مدبولى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الأحد، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية بالوزارة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لابد أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال وتجديد كم المحطات الهائلة على مستوى الجمهورية، وأنه سبق وأن تم فتح هذا الموضوع والاتفاق على مراعاة أصحاب الشرائح الأولى الذيم يمثلون 60% من الشعب المصرى.

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وجاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والى، والذى ناقشت خلال الموازنة العامة للعام المالي - 2017 / 2018 فيما يخص قطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدراسات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام و ا زرة الإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وذلك فى وجود ممثلين من جميع القطاعات الثالثة، ووزارتى المالية والتخطيط.