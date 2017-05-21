«العدل» تطلب 106 مليون جنيه زيادة بالموازنة الجديدة

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قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية والإٌقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب إعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم.

وجاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب الأحد الماضي، أثناء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدا على أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنية.

وأكد حسين على أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبهم زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة لـ25مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.

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ولفت مندوب "العدل" أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 مليون جنيه على موازنة الوزارة.

وأكد حسين على أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى ، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا:" موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".

وواصل حسين حديثه ردا على تساؤل النائب أبو المعاطى ذكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين..وبيصروفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاص التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور".