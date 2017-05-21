أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون: جولة ترامب تشمل أهم 3 مناطق دينية في العالم

Google+ Print
تيلرسون: جولة ترامب تشمل أهم 3 مناطق دينية في العالم تيلرسون: جولة ترامب تشمل أهم 3 مناطق دينية في العالم

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون

كتب - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون، أود أن أهنئ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه أبدى عزمًا على محاربة الإرهاب والنشاطات الإرهابية، مشيرًا إلى أن خطابه أظهر نظرة إصلاحية في العديد من القضايا.

وأوضح تيليرسون أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد تناول التهديد الإرهابي الذي يهدد الجميع وليس هذه المنطقة فقط، مضيفًا: "زيارة ترامب لمهد الإسلام ثم أرض اليهود ثم أرض المسيحيين في الفاتيكان تشير إلى أن هذه الحرب ليست لها أي علاقة بين الأديان".

وتابع: "عندما تعمل الأديان الثلاثة تحت مظلة واحدة لمحاربة الإرهاب سنكون قادرين على تفكيك القوة الأكثر اضطهادًا للناس وخاصة ضد النساء وضد الضعفاء".

وأكد تيليرسون: "نسعى لأن ندعم حقوق الإنسان في كل مكان".

واعتبر تيليرسون أن جمع الملك سلمان كل هذا العدد من القادة المسلمين في هذه القمة يمثل حدثًا كبيرًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر