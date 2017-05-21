تيلرسون: جولة ترامب تشمل أهم 3 مناطق دينية في العالم

كتب - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون، أود أن أهنئ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه أبدى عزمًا على محاربة الإرهاب والنشاطات الإرهابية، مشيرًا إلى أن خطابه أظهر نظرة إصلاحية في العديد من القضايا.

وأوضح تيليرسون أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول التهديد الإرهابي الذي يهدد الجميع وليس هذه المنطقة فقط، مضيفًا: "زيارة ترامب لمهد الإسلام ثم أرض اليهود ثم أرض المسيحيين في الفاتيكان تشير إلى أن هذه الحرب ليست لها أي علاقة بين الأديان".

وتابع: "عندما تعمل الأديان الثلاثة تحت مظلة واحدة لمحاربة الإرهاب سنكون قادرين على تفكيك القوة الأكثر اضطهادًا للناس وخاصة ضد النساء وضد الضعفاء".

وأكد تيليرسون: "نسعى لأن ندعم حقوق الإنسان في كل مكان".

واعتبر تيليرسون أن جمع الملك سلمان كل هذا العدد من القادة المسلمين في هذه القمة يمثل حدثًا كبيرًا.