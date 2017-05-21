بالصور- رئيس جهاز الخدمة الوطنية يفتتح منفذ سلع استهلاكية بنقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

قال اللواء مصطفى أمين - رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن المنفذ الذي يفتتحه الجهاز، اليوم، بنقابة الصحفيين، هو المنفذ رقم 124 من المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية، بخلاف 850 منفذ متحرك، يتم الدفع بهم يوميًا للمناطق الشعبية، بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

وأضاف أمين- خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح الجهاز، لمنفذ بيع للمنتجات بنقابة الصحفيين، أن الهدف من إنشاء الجهاز، كان تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة في الإعاشة، فضلًا عن المساهمة مع مؤسسات الدولة في توفير احتياجات المواطنين.

وتابع رئيس جهاز الخدمة المدنية: "متى توافر للجهاز مكان مناسب في مساحة مناسبة، يحقق الهدف من إنشاؤه، ندعمه ونؤسسه، لخدمة المجتمع".

وكان عبد المحسن سلامة - نقيب الصحفيين، واللواء مصطفى أمين - مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، افتتحا المنفذ الدائم لبيع السلع الاستهلاكية والأساسية، بالطابق الأرضي، داخل مقر نقابة الصحفيين.