سوهاج تزيل تعديات على مساحة 71 ألف متر مربع (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، إزالة 122 حالة تعد جديدة بمركز ومدينة المنشأة، ليصل إجمالي مساحة التعديات المزالة بالمركز إلى 71 ألفًا و239 مترًا مربعًا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة.

من جانبه، قال صلاح عبد الباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة إن الحملة نُفذت بالاشتراك مع الإدارة الهندسية، وإدارة أملاك الدولة، تحت حماية قوات الأمن، إذ أزيلت 32 حالة تعد بقرى الدناقلة، وأولاد سلامة، والزوك، والعسيرات، والعيساوية، و90 حالة بمساحة 29 ألفًا و524 مترًا مربعًا، في قريتي أولاد حمزة، والكوامل قبلي.

في السياق، شدد محافظ سوهاج على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومحاسبة المتعدين، وتوفيق أوضاع الجادين منهم، وحتى القضاء على هذه الظاهرة.