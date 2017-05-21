مطار الأقصر ينهي تجربة ناجحة للتعامل مع قنبلة داخل طائرة

الأقصر - محمد محروس:

أعلن مطار الأقصر الدولي نجاح تجربة طوارئ واسعة النطاق أجراها، اليوم الأحد، لسيناريو وجود قنبلة على متن طائرة أثناء عبورها المجال الجوي المصري.

بدأت التجربة باتصال بين قائد الطائرة والمراقبة الجوية بمطار الأقصر يطلب تحويل مسار رحلته والهبوط الاضطراري في المطار.

تضمن السيناريو أيضًا هبوط الطائرة وتوجيهها إلى المنطقة المعزولة، حيث اندلع بها حريق، نُفذت في أعقابه عملية إخلاء عاجل للركاب، بينما بدأت فرق الإنقاذ في السيطرة على الحريق.

وخلال التجربة، جرى تفتيش حقائب الركاب، التي عثر داخل إحداها على قنبلة تم التعامل معها، ومن ثم إعلان السيطرة الكاملة على الموقف.

حضر التجربة رئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء طيار محمد سلام، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عبدالباسط دنقل، ومدير الأمن اللواء عصام الحملي، ومدير المطار اللواء طيار هاني عبدالحميد رمزي.

تهدف التجربة إلى تفعيل واختيار طريقة للطوارئ وإدارة الأزمة للمطار، وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كل الأجهزة بالمطار والجهات المعنية، وقياس قدرة الأفراد، والاطمئنان على مواجهة أي حالات طوارئ قد تحدث حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، والتي تحكم بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين.​