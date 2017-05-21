الجبير: خطاب ترامب أمام القمة "الإسلامية الأمريكية" تاريخيًا

كتب - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "انتهت أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية"، مشيرًا إلى أنها نقطة محورية في تاريخ والعالم وفي فتح صفحة جديدة بين العالم العربي والإسلامي من جهة ومع أمريكا من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون عقب انتهاء القمة.

وأكد الجبير أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام القمة كان خطابًا تاريخيًا.