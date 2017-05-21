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في ختام «البريميرليج».. تشيلسي حامل اللقب يذل سندرلاند بخماسية

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في ختام «البريميرليج».. تشيلسي حامل اللقب يذل سندرلاند بخماسية في ختام «البريميرليج».. تشيلسي حامل اللقب يذل سندرلاند بخماسية

التحرير

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حقق تشيلسي فوزًا غاليًا في ختام الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على نظيره سندرلاند بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل فريق سندرلاند، هدفه الأول عن طريق المدافع الإسباني خافيير مانكييو عند الدقيقة 3، وأدرك النجم البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا هدف التعادل لمصلحة فريق تشيلسي في الدقيقة 8.

وفي شوط المباراة الثاني سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، وأضاف المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز الهدف الثالث للفريق اللندني عند الدقيقة 77 من المباراة.

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وسجل المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي الهدف الرابع للبلوز في الدقيقة 90، وعاد باتشواي مرة أخرى وسجل الهدف الخامس عند الدقيقة 93.

بهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 93 نقطة في المركز الأول، في سلم ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد فريق سندرلاند عند 24 نقطة فقط ليبقى قابع في المركز الـ20 والأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

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التحرير

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