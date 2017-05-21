آرسنال يحسم مقعده في الدوري الأوروبي.. وليستر ينهي موسمه بالتعادل

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تغلب فريق آرسنال على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هيكتور بيليرين التسجل للجانرز في الدقيقة الـ8، قبل أن يضيف اليكسيس سانشيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ27، وفي الدقيقة الـ58 سجل روميلو لوكاكو هدف إيفرتون من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق آرسنال المركز الـ5 في ترتيب جدول البريمير ليج برصيد 75 نقطة، ليحسم مقعده في الدوري الأوروبي، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ7 برصيد 61 نقطة، مما يأهله لملحق الدوري الأوروبي.

وفي نفس الجولة، تغلب فريق وست هام يونايتد على مضيفه فريق بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب تيرف مور.

افتتح سام فوكس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ23، قبل أن يدرك سفيان فيجولي التعادل للضيوف في الدقيقة الـ27، وفي الدقيقة الـ72 سجل اندرية ايو الهدف الثاني للهامرز.

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بهذه النتيجة ينهي وست هام موسمه في المركز الـ11 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز الـ16 برصيد 40 نقطة.

بينما تعادل فريقي ليستر سيتي وبورنموث إيجابيًا، بهدف لكل فريق، على ملعب ووكرز ستديوم، في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

افتتح جونيور ستانيسلاس التسجيل للضيوف في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، قبل أن يدرك جيمي فاردي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ51.

بهذه النتيجة ينهي ليستر سيتي (حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي) موسمه في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ9 برصيد 46.