توتنهام يكتسح هال «المحمدي».. والسيتي يُهين واتفورد ويتأهل إلى الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق فريق توتنهام فوزًا كبيرًا على نظيره هال سيتي، بسباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب كينجستون، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف توتنهام، هاري كين ثلاثة أهداف، وديلي ألي وفيكتور وإنياما، وبن دافيز، فيما سجل هدف هال سيتي اللاعب بايي عمر نياسي.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده للنقطة 86 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هال سيتي عند النقطة 34 في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة، فاز مانشستر سيتي على نظيره واتفورد بخماسية نظفية، في المباراة التي كانت بينهما على ملعب فيكارج رود.

شاهد أيضا

سجل أهداف السيتي كل من سيرجو أجويرو هدفين، وجابريل خيسوس، وفرناندينهو لويس، فينسان كومباني.

ورفع مانشستر رصيده للنقطة 78 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز السادس عشر.

كما تغلب فريق سوانزي سيتي على فريق وست بروميتش البيون، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب ليبرتي.

سجل ثنائية سوانزي كل من جوردان ايو، وفيرناندو ليورينتي في الدقائق الـ86،72، بينما سجل هدف بروميتش اللاعب جوني إيفانز في الدقيقة 33 من عمر المباراة.