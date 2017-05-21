أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا

Google+ Print
رسميًا.. ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا رسميًا.. ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح فريق ليفربول، في الفوز على نظيره مديلسبرة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ38 والأخير، ليضمن الريدز الوصول إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم جيورجينهو فاينالدوم للريدز في الدقيقة 45، وعزز فيليب كوتينيو تقدم ليفربول بالهدف الثاني فى الدقيقة 51، واختتم أدم لالانا الأهداف في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 73 نقطة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

شاهد أيضا

وفي نفس الجولة نجح فريق مانشستر يونايتد، في الفوز على فريق كريستال بالاس بهدفين دون رد.

تقدم جوزية هورب ليونايتد في الدقيقة 15، ونجح بول بوجبا في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 19.

بتلك النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ6، ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال

شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟

شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟

صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان

صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان

فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم