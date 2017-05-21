رسميًا.. ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا

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نجح فريق ليفربول، في الفوز على نظيره مديلسبرة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ38 والأخير، ليضمن الريدز الوصول إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم جيورجينهو فاينالدوم للريدز في الدقيقة 45، وعزز فيليب كوتينيو تقدم ليفربول بالهدف الثاني فى الدقيقة 51، واختتم أدم لالانا الأهداف في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 73 نقطة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وفي نفس الجولة نجح فريق مانشستر يونايتد، في الفوز على فريق كريستال بالاس بهدفين دون رد.

تقدم جوزية هورب ليونايتد في الدقيقة 15، ونجح بول بوجبا في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 19.

بتلك النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ6، ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.