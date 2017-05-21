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«الكالتشيو»| ساسولو يدك كالياري بسداسية.. وأتلانتا يسقط أمام إمبولي

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«الكالتشيو»| ساسولو يدك كالياري بسداسية.. وأتلانتا يسقط أمام إمبولي «الكالتشيو»| ساسولو يدك كالياري بسداسية.. وأتلانتا يسقط أمام إمبولي

التحرير

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حقق فريق ساسولو فوزًا كبيرًا، ضد نظيره كالياري، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب مابي، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف ساسولو، كل من فرانشيسكو مايناتيللي، ودومينيكو بيراردي، وماثيو بوليتانو، وستيفانوسينسي، وبيترو ايميليو، واليساندرو ماتري، في الدقائق الـ90،56،34،13،12،7.

فيما سجل هدفي ماركو ساو، وأرتو لونيتا، في الدقائق الـ60،25.

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بهذا الفوز رفع ساسولو رصيده للنقطة 46 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 44 في المركز الثالث عشر.

ومن نفس الجولة، سقط فريق إمبولي أمام ضيفه أتلانتا، بهدف دون رد، سجله اللاعب إليخاندرو جوميز في الدقيقة 13، على ملعب كارلو كاستيلاني.

بهذه النتيجة رفع أتلانتا رصيده لنقطة 69 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إمبولي عند النقطة 32 في المركز السابع عشر.

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التحرير

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