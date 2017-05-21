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ميلان يعود للمنافسات الأوروبية بعد غياب 4 مواسم

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ميلان يعود للمنافسات الأوروبية بعد غياب 4 مواسم ميلان يعود للمنافسات الأوروبية بعد غياب 4 مواسم

التحرير

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تأهل نادي ميلان، إلى ملحق الدوري الأوروبي، وذلك بعد تغلبه على فريق بولونيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

افتتح جيرارد دولوفيو، التسجل للروسونيري في الدقيقة الـ69، قبل أن يضيف كيسوكي هوندا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ73، وفي الدقيقة الـ91 سجل جيانلوكا لابادولا ثالث أهداف الميلان.

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بهذه النتيجة يحتل فريق ميلان المركز الـ6 في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الـ7 فيورنتينا، مما يضمن للميلان التأهل لملحق الدوري الأوروبي، بينما بقي بولونيا في المركز الـ15 برصيد 41 نقطة.

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التحرير

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