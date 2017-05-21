المراغي: الانتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد يونيو المقبل

التحرير

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​قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المطروح أمام اللجنة، يونيو المقبل، بعد أن تصدر كافة ملاحظاتها على ما تبقى من مواد القانون المتعلقة بالحقوق الدستورية كالحق في الإضراب.

وأشار المراغي في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن اللجنة ستناقش الباب الخاص بحق الإضراب بمشروع القانون على مدار الأسبوع الحالي، بحضور وزير القوى العاملة أو مندوبين عنه، وأن اللجنة لن تضع ملاحظاتها إلا بعد حضور ممثلي الحكومة وسماع ملاحظاتها.

وأضاف، أن أزمة صرف العلاوة انتهت بالنسبة للبرلمان، وبات أمر صرف العلاوة خاص بالحكومة لتحديد آليات صرفها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في احتفالية عيد العمال 30 إبريل الماضي ، بضرورة الإنتهاء من التشريعات العمالية، لتوفير مناخ الاستثمار حتى ينتهي البرلمان من إصدارها.

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع الحالي، على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد ، اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وعددها 60 مادة، أبدى مجلس الدولة ملاحظاته عليها، إلى جانب ملاحظات اللجنة.