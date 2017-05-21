السيسي يقدم مبادرة من 4 نقاط لمحاربة الإرهاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض، مبادرة من 4 نقاط لمحاربة التطرف والإرهاب في العالم.

النقطة الأولى، وهي "محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بدون تمييز، وعدم اقتصارها على تنظميين اثنين"، حيث قال: "يجب أن تكون المواجهة شاملة ومتزامنة على جميع الجبهات، وفي هذا المجال فإن مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب وتحقق فيها إنجازات كبيرة وإن معركتنا هي حزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، منوها إلى أن التنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلومات والأمن".

أما الثانية فهي المواجهة الشاملة لكافة أبعاد الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والأبعاد السياسية والأيدلوجية، حيث ذكر أنه يجب رصد من "أين تتوفر الملاذات الإرهابية ومن يشتري منهم الموارد الطبيبعة كالبترول مثلا ومن يشتري منهم الآثار والمخدرات ومن يوفر لهم وسائل إعلام وهناك دول تورطت في دعم الإرهاب وتوفير الملاذات لهم".

شاهد أيضا

وفي النقطة الثالثة أشار السيسي إلى ضرورة القضاء على قدرة التنظيمات وعلى تجنيد واستمالة عناصر جدد، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز، وأردف "كنت قد طرحت مبادرة لتصويب الخطاب الديني بما يؤدي إلى ثورة فكرية شاملة وأنا اتابع هذه المبادرة مع المؤسسات المعنية في مصر لاسيما الأزهر الشريف الذي يمثل الإسلام المعتدل".

ووفقا للنقطة الرابعة في مبادرة السيسي، فإنه يجب الاعتراف بأن الشرط الضروي الذي يوفر البيئة الحاضنة للإرهاب هو تفكك المؤسسات الوطنية في العديد من بلدان وبالتالي سعي الإرهابيين لملء ذلك الفراغ، كما نوه إلى وجوب تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام الشباب.

وأردف السيسي خلال كلمته أن "الشعب المصرى مستمر بعد استعادة دولته في بناء وزيادة كفاءة مؤسساته الوطنية، ويتقدم يوما بعد يوم على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن مصر تدعم بكل قواها كافة الجهود الرامية لتسوية أزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية، وحمايتها من قوى التشرذم والتطرف الطائفي، وترفض كل محاولات التدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية".

وقال إن "مصر قدمت خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا تاريخيا لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضاري عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة، التي رفضت جميع محاولات اختطاف الدولة المصرية العريقة، وتحريف هويتها الوطنية التي تشكلت على مدار زمان طويل بطول تاريخ مصر الراسخ".