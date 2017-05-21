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«الجزمة والأيدي والأعلام».. 3 مشاهد تكشف التوافق بين ترامب والسيسي

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اتسمت القمة المصرية الأمريكية، بين الرئيسين عبد الفتاح ودونالد ، والتي جاءت على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية، في العاصمة الرياض، بـ"الودية" والتفاهم بين الزعيمين، كما لم تخل أيضًا من المشاهد "الطريفة".

زي موحد لـ"ترامب" و"السيسي"

لوحظ أثناء اللقاء الذي جمع بين الرئيسين، مدى تشابه "البدلتين" اللتين يرتدياها، إضافة إلى "الحذائين" أيضًا.

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وأراد الرئيس الأمريكي أن يلفت انتباه الحضور لمدى التناغم في الملبس والتشابه في الزي بينه وبين "السيسي"، عندما أبدى إعجابه بـ"حذاء" السيسي، قائلًا: "حذائك جميل"، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

حركة الأيادي واحدة ومتشابهة

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ومن بين الأمور الطريفة في اللقاء أيضًا، هو ظهور الرئيسين بنفس حركات الأيدي أثناء الجلسة الحوارية.

سر حول علم الدولتين

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وهناك أمرًا آخر بدا غريبا، إلا أنه يدل على شيء معين، حيث ظهر العلم المصري وراء "ترامب" فيما ظهر العلم الأمريكي وراء "السيسي"، وهو إن دل فيدل على عمق العلاقات وقوة العلاقة بين الدولتين.

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