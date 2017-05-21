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ترامب: لمصر حضارة عريقة منذ ملايين السنين.. والأهرامات شاهدة عليها

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ترامب: لمصر حضارة عريقة منذ ملايين السنين.. والأهرامات شاهدة عليها ترامب: لمصر حضارة عريقة منذ ملايين السنين.. والأهرامات شاهدة عليها

التحرير

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أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد بالحضارة المصرية العريقة، قائلًا: « لديها حضارة كبيرة منذ ملايين السنين».

وقال ترامب، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية، اليوم الأحد، «إن مصر بها عجائب الدنيا مثل أهرامات الجيزة التى تشهد على الحضارات العظمى».

وخاطب ترامب، الزعماء والقادة والملوك بالقمة الإسلامية الأمريكية، مضيفًا: «مستعدون للوقوف معكم للبحث عن مصالح وأمن مشتركة، ولسنا هنا لنملى على الآخرين كيف يتصرفون أو يتعبدون».

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وأوضح: «مصر كانت مركزًا مزدهرًا قبل آلاف السنين، وبها عجائب الجيزة والأقصر والإسكندرية، والكل فخور بهذا الإرث العظيم، والكل في أنحاء بلاد العالم يحلمون بزيارة أرضها».

ودعا الرئيس الأمريكي خلال كلمته بالقمة «الإسلامية - الأمريكية»، إلى التوحد خلف هدف واحد هو هزيمة الإرهاب والتطرف.

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التحرير

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