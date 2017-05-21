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السيسي: نواجه محاولات «ممنهجة» لتفكيك مؤسسات دولنا

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السيسي: نواجه محاولات «ممنهجة» لتفكيك مؤسسات دولنا السيسي: نواجه محاولات «ممنهجة» لتفكيك مؤسسات دولنا

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن مواجهة الإرهاب الشاملة تعنى وضع حد للتمويل والدعم الأيديولوجي، مشيرًا إلى أن كانت رائدة فى السلام والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات، وسيبقى الشعب سباقا فى مد يد التعاون للأصدقاء والشركاء.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، المنعقد بقاعة الملك عبد العزيز بمركز المؤتمرات، بالعاصمة  الرياض، اليوم الأحد، أن مصر ترفض كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، معقبًا: "نواجه محاولات ممنهجة وممولة لتفكيك مؤسسات دولنا".

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وأشار إلى أن بعض الدول توفر الدعم والغطاء السياسي للإرهابيين، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب الشاملة تعنى وضع حد للتمويل والدعم الأيديولوجى.

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التحرير

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