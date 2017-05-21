«ربنا ليه رقم» و«الاختلاط في المقابر حرام».. 5 تصريحات للشيخ أحمد صبري أثارت الجدل

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يتلقى مشاهدو التلفاز ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراُ، تصريحات وفتاوى عن بعض الشيوخ التي لا تُصدق وتثير الجدل على محاور جميع وسائل الإعلام، من ضمن هؤلاء الشيوخ يأتي الداعية الإسلامي والعالم الأزهري، أحمد صبري، والذي أدلي ببعض الآراء والأقاويل الدينية التي لاقت غضب البعض وسخرية آخرين بـ"السوشيال ميديا".

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الشيخ أحمد صبري، وأثارت حوله الجدل:

1- ربنا ليه رقم

صرّح الشيخ صبري من خلال برنامجه "الدين والحياة" المذاع على قناة "الحياة"، بأن هناك رقمًا متاحًا لجميع المسلمين، يمكنهم من خلاله الاتصال بربنا، وأضاف قائلاً: "رقم اللي هتتواصل بيه مع ربنا هو 24434، وهو دليل على الصلوات الخمس"، مشيراً إلى أن رقم 2 يدل على صلاة الفجر، أما 4 فيدل على صلاتي الظهر والعصر، و3 يشير لصلاة المغرب و4 يُستدل به على صلاة العشاء، مؤكداً أن من يصلي تلك الصلوات في وقتها سيغفر الله له ويستجيب لدعائه.

2- الاختلاط حرام حتى فى المقابر

قال صبري، إن دفن الرجل والمرأة بمقبرة واحدة حرام شرعًا وغير جائز، وطالب بوضع كل منهم على حدة، وتابع من خلال برنامج "منهج الحياة" المذاع على قناة "العاصمة"، إنه يجوز دفن الرجل والمرأة سوياً بمقبرة واحدة في حالة واحدة فقط، إن كانت من باب الاضطرار القهري، واستطرد قائلاً: "لو الدنيا ضيقة اطلبوا التوسعة، واشتروا مقابر جديدة، لكن لا تضعوا النساء والرجال في مقبرة واحدة".

3- الرجال بتأخذ معلوماتها من الأفلام الإباحية

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أوضح من خلال برنامجه "فتاوى" أن الشباب الذين يشاهدون الأفلام الإباحية، عندما يتزوجون يتعاملون بطرق خاطئة، الأمر الذي يجعل زوجته تنفر منه وتطلب الطلاق، وتابع قائلاً: "الرجالة متنيلة بستين نيلة بتاخد معلوماتها من الأفلام الإباحية والستات تتعب".

4- لا يجوز مشاركة الأخبار الشمال على "فيسبوك"

استنكر صبري سرعة نشر الأخبار التى تحتوي على فضائح وصور خارجة على موقع "فيسبوك"، واستطرد قائلاً: "لا يجوز أن نشير الأخبار الشمال على الفيسبوك"، لافتاً إلى أن كم الأصدقاء على "فيسبوك" عندما يشاركون تلك الأخبار تنتقل إلى أصدقائهم، وهكذا حتى تنتشر انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- نواجه مخططًا لتفتيت الدولة

علّق صبري على تكفير الشيخ سالم عبد الجليل للمسيحيين، أثناء حواره مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، وعقّب قائلاَ: "ولا كلامى ولا كلام أي حد هيخرج حد من الإسلام أو هيغير عقيدة حد.. إحنا في توقيت فيه إحراق للكنائس واستهداف لغير المسلمين وتعمد في إظهار أن مصر غير قادرة على حماية غير المسلمين"، وأكد أن هناك محاولات لتفتيت الدولة حتى تصبح دويلات صغيرة".