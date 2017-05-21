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تعاون بين التعليم وهيئة البريد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات التعليمية

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تعاون بين التعليم وهيئة البريد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات التعليمية تعاون بين التعليم وهيئة البريد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات التعليمية

مصراوي Masrawy

وزير الاتصالات ووزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والهيئة القومية للبريد وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

ووقع البرتوكول الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.

ويهدف البرتوكول إلى ميكنة الأعمال المالية والإدارية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى وذلك للتيسير على جميع المتعاملين مع الصندوق، وبالأخص طلاب الثانوية العامة الذين يستحق لهم استرداد قيمة التظلمات للمواد الدراسية المتظلمين بها عند استحقاقهم، ولذلك من خلال صرف الحوالة من أي مكتب بريد قريب منه.

فى نفس السياق، صرح عمر، أن الإجراءات الجديدة ستحقق تيسيرًا كبيرًا، لجميع المتعاملين مع الصندوق، وستتم فى شفافية كاملة، وتحت رقابة مشددة لتحقيق مبادئ الحوكمة والتطوير، والربط الإلكترونى بين قطاعات الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من أوجه التعاون في مجالات أخرى.

وأضاف "عمر"، أنه جارى دراسة مقترح سداد الطلاب للمصروفات الدراسية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة فى جميع محافظات والبالغ عددها 4000 مكتب بريد.​

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