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بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: هناك مخاوف مشروعة من فكرة إنشاء "ناتو عربي"

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بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: هناك مخاوف مشروعة من فكرة إنشاء "ناتو عربي" بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: هناك مخاوف مشروعة من فكرة إنشاء "ناتو عربي"

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق فهمي

(مصراوي):
قال أستاذ العلوم السياسي بالجامعة الأمريكية، الدكتور طارق فهمي، إنه من المبكر القول بأن التحالف العربي الجديد في قمة الرياض قادر على سحب البساط من النفوذ الروسي في المنطقة، مؤكدًا أن الأمر لن يكون سهلاً، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدخل المنطقة باستراتيجية تتشكل الآن وستأخذ وقتًا في بلورتها وصياغتها.

وأضاف فهمي - خلال لقاء له على فضائية "الغد" - أنه بالرغم من وجود قمة "عربية إسلامية أمريكية" إلا أنه يجب طرح تساؤل عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة برؤية مباشرة من خلال محاولة حلحلة المشهد الراهن في الملفات العربية.

وتابع: "مجرد التواجد استراتيجيًا في المنطقة تحت خطة إشغال سياسي".

وأوضح فهمي أن هناك مخاوف مشروعة لنا كدول عربية وإسلامية من فكرة إنشاء "ناتو عربي"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لها رؤية وحسابات، وهو ما يستوجب وجود رؤية عربية مقابلة أمام الواقع الأمريكي الجديد.

وتابع: "الإدارة الأمريكية لم تضع حتى اللحظة رؤية متكاملة للصراع "العربي- الإسرائيلي"، وأرى أن تلك القمة هي محاولة للوصول لاطار واسع لمواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولة منع التدخلات في الإقليم وغيرها".

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مصراوي Masrawy

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