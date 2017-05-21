السيطرة على حريق داخل محطة وقود في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة وقود في قرية قلابشو التابعة لمركز بلقاس.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المحطة سالفة الذكر، ما انتقلت بناءً عليه قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد عضو رئيس قسم الإطفاء، وتحت إشراف العميد مروان عبد المعطي مدير إدارة الحماية المدنية، حث تمت السيطرة على الحريق.

بالفحص، تبين أن الحريق نشب بطلمبة بنزين خاصة بتموين المركبات في محطة "مصر للبترول" لوقود السيارات، والكائنة بقرية قلابشو على مساحة 400 متر، ما نجم عنه تلفيات بطلمبة البنزين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

بسؤال شقيق مالك المحطة، أرجع الحريق إلى ماس كهربائي بالدراجة النارية التي كانت مصطفة بالمحطة، فيما نفي الجانب الجنائي من الحادث.

جرى التحفظ على مكان الحريق، والدراجة النارية، وأخطر قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وحرر المحضر رقم 5220/2017 إداري المركز، للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​