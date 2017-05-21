إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بعضوية مجلس «الفيفا»

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أرسل السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برقية تهنئة للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة انتخابه كممثل للاتحاد الإفريقي بمجلس الفيفا للدورة 2017 - 2021.

وأكد إنفانتينو، خلال البرقية أنه لم يكن لديه أي شك في أن خبرة أبو ريدة، ومعرفته الرياضية وصفاته الإنسانية ستساعده في التغلب على التحديات المستقبلية في خدمة مجتمع كرة القدم في العالم.

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يذكر أن هاني أبو ريدة، نجح في الفوز بانتخابات المكتب التنفيذي بعدد أصوات 50 صوتًا مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني زلكفري نجوفونيا، الذي كان مدعومًا من جانب الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف.