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الأمن التونسي يوجه 3 تحذيرات في مباراة الزمالك والأهلي

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الأمن التونسي يوجه 3 تحذيرات في مباراة الزمالك والأهلي الأمن التونسي يوجه 3 تحذيرات في مباراة الزمالك والأهلي

التحرير

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وضع الأمن التونسي عدة تحذيرات خلال الإجتماع الأمني الذي عقد اليوم بين بعثة نادي وبعثة أهلي طرابلس الليبي من أجل مواجهة الفريقين التي من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء القادم على الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر الأمن التونسي من خروج الجماهير عن النص في المباراة للفريقين محذرا من إستخدام الشماريخ أو اللافتات المسيئة أو الشعارات السياسية.

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وشدد الأمن التونسي خلال الإجتماع الذي حضره ممثلا عن الزمالك أحمد عضو المجلس الأبيض ورئيس البعثة ورئيس البعثة وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي أن الخروج عن النص سيقابله إجراءات مشددة من الأمن التونسي.

وأكد مسئولو الزمالك خلال الإجتماع إلتزامهم التام بتعليمات الأمن من أجل سلامة الجميع وخروج المباراة بشكل مميز.

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التحرير

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