الصفاقسي يُقيم حفل تكريم لبعثة الزمالك غدًا

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تلقت بعثة نادي الزمالك، المتواجدة بتونس لمواجهة نادي أهلي طرابلس الليبي، بدوري أبطال إفريقيا، دعوة من مجلس إدارة نادي الصفاقسي التونسي، لحفل استقبال غدًا في الحادية عشر صباحًا بمقر النادي.

ومن المقرر أن يحضر الحفل أحمد مرتضى، عضو المجلس ورئيس البعثة وهاني زادة عضو المجلس وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالإضافة للبعثة الإعلامية، كما يأتي الحفل في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين الشقيقين.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أهلي طرابلس، يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بملعب الطيب المهيري بصفاقس.