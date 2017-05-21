أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المقاصة يكشف تفاصيل جلسة لجنة التظلمات

Google+ Print
المقاصة يكشف تفاصيل جلسة لجنة التظلمات المقاصة يكشف تفاصيل جلسة لجنة التظلمات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي للمقاصة، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حرصت خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم باتحاد الكرة، بالتعرف على كل صغيرة وكبيرة تخص أزمة انسحاب ، والتأكد من توقتيات مواعيد ومخاطبات اتحاد الكرة حول المباراة، ولماذا ذهب المقاصة إلى الملعب والتزم بقرارات الجبلاية؟.

وقال سليم، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللجنة لم تعرض عليهم إعادة المباراة، وأن القرار سيصدر خلال الأسبوع الجاري.

شاهد أيضا

على جانب آخر كشف بكري سليم، أن مصر للمقاصة، دعا اتحاد الكرة والأندية إلى اجتماع غدًا بأحد فنادق التجمع الخامس من أجل الاحتفال بفوز المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، وأيضًا لعقد اجتماع لإصدار بروتوكول وميثاق شرف في المعاملات وطرق التعاون والمنافسة في ظل حالة التجميد التي تعاني منها لجنة الأندية.

وقال بكري إنه تم دعوة المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك والمهندس محمود طاهر، رئيس الأهلي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجميع رؤساء الأندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| ماذا سيفعل المقاصة إذا قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة الزمالك؟

فيديو| ماذا سيفعل المقاصة إذا قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة الزمالك؟

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)