المقاصة يكشف تفاصيل جلسة لجنة التظلمات

التحرير

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كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حرصت خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم باتحاد الكرة، بالتعرف على كل صغيرة وكبيرة تخص أزمة انسحاب الزمالك، والتأكد من توقتيات مواعيد ومخاطبات اتحاد الكرة حول المباراة، ولماذا ذهب المقاصة إلى الملعب والتزم بقرارات الجبلاية؟.

وقال سليم، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللجنة لم تعرض عليهم إعادة المباراة، وأن القرار سيصدر خلال الأسبوع الجاري.

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على جانب آخر كشف بكري سليم، أن مصر للمقاصة، دعا اتحاد الكرة والأندية إلى اجتماع غدًا بأحد فنادق التجمع الخامس من أجل الاحتفال بفوز المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، وأيضًا لعقد اجتماع لإصدار بروتوكول وميثاق شرف في المعاملات وطرق التعاون والمنافسة في ظل حالة التجميد التي تعاني منها لجنة الأندية.

وقال بكري إنه تم دعوة المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك والمهندس محمود طاهر، رئيس الأهلي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجميع رؤساء الأندية.