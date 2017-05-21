عبد الحفيظ: الأهلي يتعرض لحملة قاسية.. وحسم الدوري سيكون نقطة تحول

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الأهلي، أن الفريق لن يلعب إلا على الفوز في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة جاروة الكاميرونية في الرابعة عصرًا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لـ«التحرير»: «الفريق يتعرض لانتقادات وحملة قاسية ظالمة اشتعلت من وجهة نظري بسبب التعادل أمام زاناكو في دوري أبطال إفريقيا والشرقية بالدوري الممتاز وبخبرتي في عالم كرة القدم الفوز على القطن في جاروة سينهي الشك في قدرة الأهلي على المنافسة في إفريقيا التي اندلعت عقب التعادل مع زاناكو».

وأضاف عبد الحفيظ «حسم الدوري أمام المقاصة سيكون نقطة تحول كبيرة للأهلي لأنه يعني انك ستلعب آخر أربع أسابيع في الدوري وأنت هادئ الأعصاب ويمكنك أيضًا اتخاذ قرارات فنية لصالح دوري أبطال إفريقيا».

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وتابع عبد الحفيظ «نحن الآن في أعلى مراحل التركيز والتحفز واستنفار واستدعاء تاريخ وروح الأهلي في تحمل المسئولية والرغبة في الحسم، ولقد تعاهد الفريق جهاز فني ولاعبين على الانتصار بداية من مواجهة جاروة».

وأوضح مدير الكرة «نحتاج للفوز أيضًا للقضاء على حملات التشكيك والانتقاد التي نشأت من حملات اعتمدت علي أوهام وأخبار غير صحيحة على الإطلاق وجدت طريقا لها بسبب التعادلات الأخيرة لكني أؤكد أنها جميعا سراب وبنات أفكار من روج لها فقط».