"الصحفيين" تفتح منفذًا دائمًا للسلع الاستهلاكية بالاتفاق مع جهاز الخدمة المدنية

كتبت - هاجر حسني:

افتتح عبدالمحسن سلامة- نقيب الصحفيين، واللواء مصطفى أمين- مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنيه التابع للقوات المسلحة، المنفذ الدائم لبيع السلع الاستهلاكية والأساسية، بالطابق الأرضي داخل مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، في إطار خطة النقابة لخدمة الصحفيين وأسرهم.

وشارك في الافتتاح عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على رأسهم خالد ميري، وكيل النقابة، وإبراهيم أبو كيلة، مقرر لجنة الحريات، وعدد من قيادات جهاز الخدمة الوطنية.

يذكر أن نقابة الصحفيين شهدت الشهر الجاري افتتاح معرض للمنتجات المنزلية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بأسعار مخفضة من ٥ إلى ١٠٪، حضر الافتتاح اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعبدالمجيد سلامة نقيب الصحفيين، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة.