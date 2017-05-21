"فولبرايت" الأمريكية تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسها ​

كتب- محمد قاسم:

تصوير- أحمد طرانه:

احتفلت هيئة "فولبرايت الأمريكية في القاهرة، الأحد، بمرور 70 عامًا على إنشاءها بحضور السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار.

وانشئت "فولبرايت" في 1949 بموجب بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية كمؤسسة تعليمية تستهدف تعزيز التقدم التعليمى وزيادة التفاهم الثقافى من خلال تبادل الأفكار والخبرات ين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء هيئة فولبرايت، والدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت في مصر، وذلك بمقر الهيئة بالدقي.

وخلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى يوضح تاريخ فولبرايت فى مصر وكذلك أبرز وأهم الأنشطة التى تقوم بها، ولقاءات مع بعض الخريجين من برنامج هيئة فولبرايت، فضلاً عن استعراض أعداد المصريين الحاصلين على منح فولبرايت خلال الخمس سنوات الأخيرة والتى جاءت على النحو التالى: 2013/2014 بلغ (506)، و2014/2015 بلغ (547)، و2015/2016 بلغ (653)، و2016/2017 بلغ (788)، و 2017/2018 بلغ ((1137.

وفى ختام الاحتفالية تم منح الوزير والسفير الأمريكى بالقاهرة درع هيئة فولبرايت، وقام عبد الغفار بغرس شجرة للتعبير عن التواصل والتعاون المستمر والدائم بين الجانبين.

يذكر أن برنامج فولبرايت العالمى تأسس عام 1946 بموجب تشريع مقدم من قبل السيناتور الأمريكى ج. ويليام فولبرايت من ولاية أركنساس، وممول من قبل مكتب الشئون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية بالاشتراك مع أكثر من 160 دولة على مستوى العالم، ويعد برنامجاً رائداً للتبادل التعليمى والثقافى يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل من خلال تقديم فرص لطلبة الدراسات العليا والأساتذة والمدرسين والفنانين والعلماء من الولايات المتحدة والدول الشريكة للدراسة وإجراء الأبحاث العلمية والتدريس وتبادل الأفكار والمساهمة فى إيجاد حلول للقضايا المشتركة.