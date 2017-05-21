«الكالتشيو» أودينيزي يتعادل مع سامبدوريا.. وجنوى يفوز على تورينو

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حسم التعادل الإيجابي مباراة أودينيزي ضد نظيره سامبدوريا، بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب سيرل تيريو، ليعادل سامبدوريا النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب لويس مورييل من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يحصل كل فريق على نقطة وحيدة ليصل أدوينيزي إلى النقطة 45 في المركز الثاني عشر، فيما وصل أيضًا سامبدريا للنقطة 48 في المركز العاشر.

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وفي نفس الجولة، فاز فريق جنوي على تورينو بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب كارلو كاستيلاني.

سجل هدفي جنوي لوكا ريجوني، وجيوفاني سيموني في الدقائق الـ54،32، فيما سجل هدف تورينو اللاعب أدم لياييتش في الدقيقة 89.

بهذا الفوز رفع جنوي رصيده للنقطة 36 في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد تورينو عند النقطة 50 في المركز التاسع بجدول الدوري.