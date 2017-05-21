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يوفنتوس يُتوج بلقب «الكالتشيو» للمرة الـ33 في تاريخه

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يوفنتوس يُتوج بلقب «الكالتشيو» للمرة الـ33 في تاريخه يوفنتوس يُتوج بلقب «الكالتشيو» للمرة الـ33 في تاريخه

التحرير

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تُوج نادي يوفنتوس، ببطولة الدوري الإيطالي، للمرة الـ33 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق كروتوني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب يوفنتوس آرينا، في إطار الجولة الـ37 من الكالتشيو.

سجل ماريو مانذوكيتش، هدف البينكونيري الأول في الدقيقة الـ12 من بداية المباراة، قبل أن يضيف باولو ديبالا، الهدف الثاني في الدقيقة الـ39، وفي الدقيقة الـ83 سجل أليكس ساندرو ثالث أهداف أصحاب الأرض.

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بهذه النتيجة حصد السيدة العجوز، لقب الدوري الإيطالي، قبل نهاية المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بينه وبين روما الوصيف 4 نقاط، بينما يحتل فريق كروتوني المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.

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التحرير

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