السيسي: هناك دول تمول وتدعم التنظيمات الإرهابية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التصدي للإرهاب يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مؤكدًا أن مصر حققت انتصارات متلاحقة في حربها على الإرهاب مع الحفاظ على أرواح المدنيين.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، المنعقد بقاعة الملك عبد العزيز بمركز المؤاتمرات، بمدينة الرياض، اليوم الأحد، أن معركة مصر جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، بل من يموله ويوفر له الغطاء السياسي.

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وأشار إلى هناك دول دعمت وتورطت في تمويل التنظيمات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم.