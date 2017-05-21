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نواب سوهاج يتقدمون ببيانات عاجلة بسبب قرار الأوقاف منع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح

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نواب سوهاج يتقدمون ببيانات عاجلة بسبب قرار الأوقاف منع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح نواب سوهاج يتقدمون ببيانات عاجلة بسبب قرار الأوقاف منع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح

التحرير

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أعلن عدد كبير من نواب محافظة سوهاج تقدمهم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بمنع مكبرات الصوت فى أثناء صلاة التراويح فى شهر رمضان.
 
وقال جابر الطوايقى، عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام، إن قرار الأوقاف مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب على الوزارة النظر فى هذا القرار غير المدروس، الذى قد يتسبب فى حالة من الغضب بين المواطنين، فصلاة التراويح مظاهر فرح للشعب المصرى سواء المسلمين أو المسيحيين.
 
وأضاف أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن مركز أخميم، اطمئن أهالى الدائرة وجميع خطباء المساجد بأن الصلاة ستكون كالمعتاد، وأى تعرض على مسئوليتى، ولن نسمح بهذا القرار مهما حدث، ويجب على الوزارة مراعاة شعور المواطنين فى مثل هذه القرارات الغريبة.
 
وأوضح علاء مازن، عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن منع مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد فى أثناء الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لن يوافق على القرار، وسيتصدى له داخل المجلس.

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