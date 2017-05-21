وزير النقل لـ«التحرير»: رفعت سعر تذكرة المترو «لأني مش باصص للكرسي»

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق كان صعبًا للغاية، لافتًا إلى أنه جاء بعد دراسة متأنية لأوضاع شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "رفعت سعر تذكرة المترو لأني مش باصص للكرسي ولا للمكان"، ونوه بأنه حينما تولى مسئولية الوزارة كان المترو فى طريقه للانهيار بسبب ضعف الإمكانات.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات لـ"التحرير"، أن عدد ركاب المترو يتجاوز 2.5 مليون راكب يوميًا، مشيرا الى أنه سيصل إلى 6 ملايين راكب في يونيو 2022، مع اكتمال الخط الثالث للمترو، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع.

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وأكد الوزير أن المترو استطاع جذب ركاب جدد بعد الزيادة، وأنه جارِ حاليا تحسين الخدمة المقدمة للراكب لكي تليق بمواطن له حقوق تكفلها الدولة والقانون، وتقوم الحكومة على تنفيذها.