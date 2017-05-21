سفير أمريكا في مصر: نسعى إلى تعزيز التعاون مع القاهرة

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر استضافت هيئة فولبرايت منذ عام 1949، بموجب بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية كمؤسسة تعليمية تستهدف تعزيز التقدم التعليمى وزيادة التفاهم الثقافى، من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين البلدين، موضحًا أنه منذ ذلك الحين، سافر 6 آلاف مبعوث مصرى على منح فولبرايت إلى الولايات المتحدة، وتم استقبال ألف طالب أمريكي وباحث فى مصر.

وساهمت الهيئة خلال سنوات تواجدها فى تخريج الآلاف من الطلبة المصريين، من بينهم وزراء وعلماء وقادة الجامعات وباحثين في جميع المجالات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم الأحد فى فعاليات الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس هيئة فولبرايت على مستوى العالم، بحضور ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة.

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من جانبه، أكد السفير الأمريكى، فى كلمته، عمق التعاون بين مصر وأمريكا فى شتى المجالات وخاصة التعليمية والبحثية، وأننا نسعى لمزيد من التعاون سواء من خلال برنامج فولبرايت أو غيره من برامج الشراكة المتبادلة بين البلدين.

وأشار السفير الأمريكي، إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة لبحث آليات التعاون والبرامج المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.