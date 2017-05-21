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فيديو| العرابي: وجود مصر مؤثر في القمة الإسلامية - الأمريكية

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فيديو| العرابي: وجود مصر مؤثر في القمة الإسلامية - الأمريكية فيديو| العرابي: وجود مصر مؤثر في القمة الإسلامية - الأمريكية

التحرير

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قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، صفحة جديدة لتطوير العلاقات بين أمريكا والعرب.

وشدد العرابي في مداخلة هاتفية للفضائية المصرية، اليوم الأحد، على أن دور كدولة إقليمية محورية، لها ثقل في الوطن العربي، وعلاقتها بأمريكا، ودول مجلس التعاون الخليجي قوية وراسخة، مؤكدًا أنه سيكون لها دور مؤثر وقوي في القمة.

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وأشار إلى أن مصر لديها رؤية أمنية وسياسية متميزة في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح في العديد من اللقاءات بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

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التحرير

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